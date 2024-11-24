Tarım yazarı Sadettin İnan, Köfteci Yusuf'a ithal et iddiasında bulundu: "Satışlar yeniden başladı"

Köfteci Yusuf ile Tarım Bakanlığı arasında ithal et satışlarında yeni bir gelişme yaşandı. Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Sadettin İnan, domuz eti tespit edilen ürünleri nedeniyle ithal et satışları durdurulan Köfteci Yusuf’a satışların yeniden başladığını öne sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köfteci Yusuf arasında soğuk rüzgarlar eserken, ithal et satışlarında yeni bir gelişme yaşandı.

Sadettin İnan’ın X hesabından paylaştığı video haberinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla Polonya’dan ithal edilen karkas etleri yeniden Köfteci Yusuf’a satmaya başladığını iddia etti. İddiaya göre ilk etapta 5 TIR'lık anlaşma yapılırken, dün ilk tırın teslim edildiği belirtildi.

İNAN: 20 TONLUK İLK PARTİ KÖFTECİ YUSUF’A DÜN TESLİM EDİLDİ

İnan’ın açıklamaları şu şekilde;

“Köfteci Yusuf ile Tarım Bakanlığı arasındaki buzların eridiğini öğrendik. Domuz eti skandalı sonrasında Tarım Bakanlığı ve Köfteci Yusuf arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Ondan öncesinde Et ve Süt Kurumu’nun ithal ettiği etler, yoğun bir şekilde Köfteci Yusuf’a satılıyordu. Bir ayrıcalık söz konusuydu. Ancak domuz eti skandalı ile birlikte, satışı durmuştu.

Son aldığımız bilgilere göre; Et ve Süt Kurumu’nun Polonya’dan ithal ettiği etlerden 20 tonluk ilk parti Köfteci Yusuf’a dün teslim edildi. Peyderpey önümüzdeki günlerde 80 tonluk daha teslim edilecekmiş. İthal edilen etin kilogram satışı ise 290 TL’den bir sözleşme yapılmış. İthal etler sadece Köfteci Yusuf’a satılıyor. Sanayiciye bu etler verilmezken, Köfteci Yusuf’a veriliyor olması dikkat çekiciydi. Bir mağduriyetten bahsedilmişti, geldiğimiz noktada mağdur edilmediğini görüyoruz. Çünkü diğer firmalara bir satış yokken Köfteci Yusuf’a bir et satışı varken, bir koruma ve ayrıcalık vardır."

ERDAL: KAMU KURULUŞU DESTEK YERİNE TİCARET YAPIYOR

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri paylaştı.

Besicilik ve çiftçilik yapan Hasan Erdal, Et ve Süt Kurumu’nun ithalat politikasını eleştirerek, kurumun piyasaya müdahale şeklinin üreticiyi daha da zor duruma soktuğunu ifade etti. Erdal, “Tüccar ve Et ve Süt Kurumu aynı fiyatla hayvan alıyor, ancak kurum kendi üreticisine daha pahalıya satıyor. Kamu kuruluşu destek yerine ticaret yapıyor. Bu durum ilk kez bu sene yaşanıyor. Önceden hayvanlar 4 dolara geliyordu, şimdi fiyat 6-6,5 dolara çıktı.” dedi.

GÜRER: "PLANLAMA EKSİKLİĞİ HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Ömer Fethi Gürer ise Et ve Süt Kurumu’nun çiftçiyi desteklemesi gereken bir yapı olduğunu ancak doğru yönetilmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Et ve Süt Kurumu, zararını üreticiden çıkarmamalı, aksine onlara destek vermeli. Sabah emekliler uygun fiyatlı et alabilmek için sıraya giriyor, ama saat 10’da et bitiyor. Planlama eksikliği hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Üreticinin mezbahada 340 liraya kestirdiği hayvanın eti, rafta 600-700 liraya satılıyor.

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları, et fiyatlarındaki artışı ve ithalat politikalarının sektöre etkilerini Flash Haber TV’de de Gürer, değerlendirmişti.