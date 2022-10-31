TARIMAŞ personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; TARIMAŞ, engelli olmak şartıyla peyzaj personeli olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

50 yaşını doldurmamış olmak

Son 1 yılda ÇKS belgesine sahip tarımsal faaliyetlerde bulunmuş olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Adli sicil kaydı