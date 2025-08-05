“Tarımda Buca Modeli” ile tarladan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına!

Yaklaşık 8 ay önce Zafer Mahallesi’ndeki kullanım hakkı bulunan tarım arazisinde toprakla buluşturulan Kayra cinsi yerli buğdayın hasadı tamamlandı. Buğdaydan elde edilen 8 ton un ise ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılmaya başlandı. Projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin verimli topraklarından elde ettikleri ürünleri Bucalıların sofralarına ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan arazide gerçekleştirdiği buğday üretiminin ardından elde ettiği ekmeklik unu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Yerel kaynakların toplum yararına kullanılmasını sağlayan çalışma kapsamında, 10 kilogramlık ambalajlar halinde hazırlanan toplam 8 ton un, Buca Belediyesi ekipleri tarafından tek tek evlere ulaştırılıyor.

İlçenin verimli topraklarından elde ettikleri ürünleri Bucalıların sofralarına ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu topraklarda dayanışma ruhuyla üretirken, paylaşmanın köklerini Buca’mızın her köşesinde birlikte büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Buğday başta olmak üzere, mevsimine uygun sebzeler yetiştirdiğimiz bu verimli topraklardan elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin sofralarına ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Çok değil, 8 ay önce tohumlarını toprakla buluşturduğumuz Kayra cinsi ekmeklik buğdayın hasadını yapmamızın ardından, binbir emekle elde ettiğimiz 8 ton ekmeklik unu halkımıza ulaştırmaya başladığımızın haberini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tarımda Buca Modeli’nin adeta bir yansıması olarak, hasattan arta kalan samanları da ilçemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtarak hayvancılığı desteklemiş oluyoruz” diye konuştu.