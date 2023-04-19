Tarımda enflasyon durdurulamıyor. Yine uçtu gitti

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni yani tarımdaki enflasyonu açıkladı. Yine fiyatların yerinde durmadığı ortaya çıktı. Endekse göre tarımsal girdi fiyat endeksi 2023 şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114.79 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0.97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2.92’lik artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67.77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 87 artış gerçekleşti.

HAYVAN YEMİ BİR YILDA UÇTU GİTTİ

Yıllık endekse göre dört alt grup daha düşük, yedi alt grup daha yüksel değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 37.34 ile makine bakım masrafları ile yüzde 38.63 ile enerji ve yağlar oldu. .Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 109.23 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 96.63 ile malzemeler oldu. Tarımsal ilaçlar bir önceki yıla göre yüzde 38.73, veteriner harcamaları ise yüzde 47.62 artış gösterdi. Hayvan yemi yüzde 70.44 artış gösterirken, tohum ve dikim materyallerinde artış yüzde 83.18 olarak belirlendi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 3.95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2.48 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2.95 ile malzemeler ve yüzde 2.89 ile hayvan yemi oldu.(AA)