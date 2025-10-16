Türkiye’de tarımın içinde bulunduğu tablo, artık sadece fiyat artışıyla değil, üretimin giderek küçülmesiyle de alarm veriyor. Eylül ayında açıklanan verilere göre, çiftçilerin sattığı ürünlerin fiyatı geçen aya göre %5,8, geçen yıla göre ise yaklaşık %47 arttı.

Yani geçen sene 100 liraya satılan bir ürün, bu yıl ortalama 147 liraya satılıyor. Kağıt üzerinde çiftçi zenginleşmiş gibi görünüyor.

Ama işin gerçeği tam tersi.

Üretici değil, aracı kazanıyor

Tarladaki fiyat artışı üreticinin cebine girmiyor. Çünkü gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi girdi maliyetleri aynı dönemde çok daha fazla yükseldi. Çiftçi ürününü daha pahalı satıyor, ama kârı artmıyor; hatta çoğu zararına üretim yapıyor.

Üstelik bu tablo tüketiciye de zam olarak yansıyor.

Tarlada 10 liraya satılan domates, market rafında 35 liraya kadar çıkıyor. Aradaki fark büyürken, çiftçi ve tüketici aynı zincirin iki ucunda eziliyor.

******

Bazı ürünlerde rekor artışlar

*****

Eylül’de özellikle meyve grubundaki artışlar dikkat çekici. Şeftali, erik gibi çekirdekli meyvelerde fiyatlar %155 artmış. Böğürtlen, yaban mersini gibi meyvelerde de aylık %19 artış görülmüş.

Bu rakamlar, sadece iklim ya da maliyet etkisiyle açıklanamayacak kadar yüksek. Tarımda üretim planlamasının olmaması, ürün bolluğu ya da kıtlığıyla fiyatların oynak hale gelmesine yol açıyor.

Yani bir yıl fazlalık yüzünden ürün tarlada çürüyor, ertesi yıl kıtlık nedeniyle fiyat patlıyor.

Bu da hem üretici hem tüketici açısından istikrarsız bir ekonomi anlamına geliyor.

******

Balık ucuzladı ama neden?

******

Balık fiyatlarında küçük bir düşüş var. Ama bu da iyiye işaret değil. Çünkü talep zayıfladığı için fiyat geriledi. Halkın alım gücü düştükçe, balık gibi temel protein kaynaklarına talep azalıyor. Fiyat düşüşü üreticinin elinde kalan maldan kaynaklanıyor.

Yani fiyatın düşmesi, aslında gelirin düşmesi demek.

*****

İhracat ve İthalat Geriliyor: “Küçülen Ticaret”

******

Ağustos ayında Türkiye’nin dış ticaretinde miktar olarak daralma yaşandı.

İhracat %4,8, ithalat ise %4,5 azaldı.

Bu, hem yurt dışına daha az mal sattığımız hem de daha az mal aldığımız anlamına geliyor.

Ekonominin çarkları yavaşlıyor. Üretim azaldıkça, dış ticaret de küçülüyor.

Özellikle gıda, içecek ve ham madde alanlarındaki düşüş büyük.

Bu durum, hem üretim kapasitesinin düştüğünü hem de iç talebin daraldığını gösteriyor.

Kısacası, ülke “pahalı satıyor ama az satıyor” noktasına gelmiş durumda.

******

Fiyatlar Artıyor, Ama Gelir Artmıyor

*****

İhracat birim değeri %3,8 artmış.

Yani sattığımız ürünlerin kilogram veya ton başına getirisi az da olsa yükselmiş.

Ama satılan mal miktarı azaldığı için toplam gelir artmadı.

Kısaca, “birim fiyat artışı” tabloyu kurtarmıyor.

Özellikle gıda ihracatında %13,7’lik bir düşüş, Türkiye’nin dış ticaret gelirini doğrudan aşağı çekiyor.

Yani tarımda fiyat artışı, ne çiftçiye kazanç getiriyor ne ülkeye döviz.

Hem üretici hem ihracatçı, hem de tüketici kaybediyor.

******

İthalatta da Benzer Hikâye

*****

Yurt dışından alınan malların fiyatı yalnızca %0,5 arttı.

Ancak alınan miktar ciddi biçimde azaldı:

Gıda ithalatı %17,6, ham madde ithalatı %10,8 düştü.

Bu tablo, üretimde kullanılacak girdilerin de azaldığını gösteriyor.

Yani yarının üretimi de bugünden zayıflıyor.

Enerji kalemlerinde (petrol, doğalgaz gibi) artış sınırlı kalsa da, küresel fiyat oynaklıkları nedeniyle bu “sükûnet” uzun sürmeyebilir.

Enerji faturası yeniden kabardığında, hem üretim hem tüketim tarafında yeni bir maliyet dalgası yaşanacak.

******

“Dış Ticaret Haddi” Avantajı Gerçek mi?

*******

Türkiye’nin dış ticaret haddinin 88,5’ten 91,3’e çıkması, yüzeyde olumlu bir gelişme gibi görünüyor.

Ama bu, satılan malların değerinin artmasından değil; alınan malların fiyatının yeterince artmamasından kaynaklanıyor.

Yani aslında göreceli bir iyileşme var.

Ekonomi küçülürken bu oran yükseliyorsa, bu kazanç değil yanılsamadır.

*****

Tarımın Aynasında Görünen Gerçek

*****

Sonuç olarak kıymetli dostlar;

Bütün tabloyu yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan manzara net:

Üretici, artan maliyetlerin altında eziliyor.

Tüketici, sofradaki her lokmayı daha pahalı ödüyor.

Dış ticaret daralıyor, üretim potansiyeli geriliyor.

“Fiyat artışı” refah artışı değil, enflasyonun maskesi haline geliyor.

Türkiye tarımda üretimden uzaklaşıyor, fiyat artışına hapsoluyor.

Fiyat yükseldikçe, umut biraz daha düşüyor.

Çünkü tarım sadece rakam değil; bir ülkenin toprağa, emeğe ve geleceğe sahip çıkma gücüdür.