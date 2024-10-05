Tarımda teknolojinin önemi artıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda teknolojinin önemine dikkat çekerek, çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için teknolojiye adaptasyonun zorunlu olduğunu vurguladı. Doğan, "Geleneksel yöntemlerin ötesine geçmek, çiftçilere büyük avantajlar sağlıyor. Bu teknolojiler, hem verimliliği artırıyor hem de sürdürülebilir tarım için kritik bir öneme sahip" dedi.

Teknoloji kullanımının çiftçilere sağladığı avantajları dile getiren Doğan, iklim sensörleri, uydu görüntüleme sistemleri ve dronlar gibi akıllı tarım teknolojilerinin, ekim, sulama, gübreleme ve hasat süreçlerini daha etkili yönetmelerine olanak tanıdığını belirtti. Bu sayede, daha az kaynakla daha fazla ürün elde edebildiklerini ifade etti.

Doğan, ayrıca tarımda teknolojinin maliyetleri düşürdüğünü belirtti:

"Hassas tarım uygulamaları, tohum, gübre ve pestisit gibi girdilerin daha doğru kullanılmasını sağlıyor. Böylece çiftçiler, gereksiz harcamalardan kaçınarak üretim maliyetlerini azaltıyor. Otomasyon sistemleri ise iş gücüne bağımlılığı azaltarak işçilik maliyetlerini de düşürüyor."

Teknolojinin, çiftçilerin iklim değişikliklerine uyum sağlama konusunda da büyük avantaj sunduğunu dile getiren Doğan, "Gerçek zamanlı hava durumu verileri, ekim ve hasat zamanlamasını optimize etme olanağı tanıyor. Ayrıca, toprak analizi yapan sistemler, hangi bitkilerin hangi toprakta daha iyi yetişeceğini belirleyerek doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor" dedi.

Su kaynaklarının giderek azaldığını belirten Doğan, "Tarımda suyun verimli kullanımı her zamankinden daha önemli. Akıllı sulama sistemleri, topraktaki nem oranını izleyerek suyu yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanıyor. Bu teknoloji, su kıtlığı yaşanan bölgelerde büyük avantaj sunuyor" şeklinde konuştu.

Son olarak, tarım teknolojilerinin çiftçilere veri bazlı kararlar alma imkanı sunduğunu vurgulayan Doğan, "Ekimden hasata kadar veri toplayarak, hangi yöntemlerin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu veri analizi, çiftçilerin gelecekteki üretimlerini optimize etmelerine, hata oranlarını en aza indirmelerine ve kârlarını maksimize etmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Doğan, teknolojinin tarımda sağladığı avantajların, çiftçilerin daha verimli, ekonomik ve çevre dostu bir üretim modeli benimsemelerini sağladığını ifade ederek, "Bu yeni teknolojilere uyum sağlandıkça tarımsal üretim süreçlerinde büyük gelişmeler elde edilecek ve sürdürülebilir tarımın kapıları aralanacaktır" diye ekledi.