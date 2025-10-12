8-11 Ekim arasında düzenlenen Bursa Tarım Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi açısından Türkiye’nin en güçlü tarım fuarları arasına girdi. 2026 yılı için şimdiden tüm stand rezervasyonların doldu. Fuar, gelecek yıl Bursa Fuar Merkezi’nin 40 bin metrekarelik alanının tamamında gerçekleştirilecek.

Fuarın düzenleyicisi firmanın Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın büyük başarısının altında güç birliğinin yattığını söyledi.

Bursa Tarım Fuarı’nın, tarımın, üretimin ve iş birliğinin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Ceylan, "Başta Bursa Valiliğimiz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız, ziraat odalarımız olmak üzere 400 markaya, binlerce üreticiye, ziyaretçiye, iş insanına, akademisyene ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bu fuar yalnızca bir ticaret platformu değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, teknoloji tanıtımı ve sürdürülebilir üretim vizyonunun bir yansıması oldu" dedi.

Fuarın yalnızca Bursa’ya değil Türkiye tarımına da yön verdiğine dikkati çeken Ceylan "Önümüzdeki yıl daha fazla ülke, daha fazla üretici ve daha fazla yatırımcı fuar çatısı altında buluşacak. 2026’da çok daha büyük bir organizasyonla, tüm sektör paydaşlarını bir kez daha Bursa’da ağırlayacağız" diye konuştu.