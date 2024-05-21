Tarımsal girdi enflasyonunda artış

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım girdi fiyat enflasyonuna açıkladı.

TÜİK'e göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,67 oranında artış gösterdi. Yıllık tarım girdi enflasyonu ise geçen yılın aynı ayına göre 49,93 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,55 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım girdi enflasyona göre 7 alt grupu, yüksek değişim gösterirken, 4 alt grupta daha düşük değişim gerçekleşti.

Veteriner hizmetlerindeki yüksek artış yüzde 165,31 oranında kayıtlara geçti. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 22,78 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 26,85 ile gübre ve toprak geliştiricilerinde yaşandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Tohum ve dikim araçlarında artış yüzde 7,04 oldu.