Tarkan Atatürk'ü Çınar'ı seslendirerek andı

Her fırsatta Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığını dile getiren Tarkan bu 10 Kasım'da paylaştığı anma mesajı sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında siyasilerin yanında ünlü isimler de Atatürk'e sevgi ve özlemlerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. Tarkan'ın kendi sessi ile hazırladığı 10 Kasım mesajı ise birçok vatandaş tarafından alıntılanarak yeniden paylaşıldı.

Tarkan Çınar isimli parçayı seslendirdiği video ile birlikte "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini paylaşımına not düştü.

Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı bestesinin Serkan İzzet Özdoğan'a ait Çınar parçanın Tarkan'ın seslendirdiği dizeleri:

Ne yıkılırım ne sökülürüm

Bir çınar gibi göğe dururum

Ne hasret yıkar ne ayaz yakar

Baş eğmem, bir tek yöne dururum