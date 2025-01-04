Tarkan, Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirdi

Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik dünyasında önemli izler bırakan Tayfur'un vefatı sonrası ünlü isimler sosyal medyasında Tayfur ile ilgili paylaşımlar yaptı. Ünlü şarkıcı Tarkan da bu isimlerden biri oldu.

Tarkan yaptığı taziye paylaşımında; "Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Tarkan, Ferdi Tayfur’un sevilen şarkısı 'Emmioğlu'nu seslendirerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.