Megastar Tarkan'dan çok sert paylaşım. Kapadokya'daki yıkıma böyle isyan etti

Nevşehir iline bağlı Kapadokya’da bulunan Peribacaları bölgesinde süren inşaat çalışmalarına bir tepki de megastar Tarkan’dan geldi.

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan bir kültürel değerin rant için harcanmasına isyan etti ve çalışmaların durdurulmasını istedi.

Tarkan tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı.“

KAPADOKYA’DA NE OLUYOR?

Ortahisar-Göreme arasında devam eden yol çalışmaları artık son etabına geldi. Bittiğinde 2,2 km uzunluğunda olacak olan yol çalışmasının son 500 metrelik kısmında yer alan Bizans Manastırı kompleksi, peri bacası ve kaya oluşumları çalışmalardan olumsuz etkilenmeye başladı. Manastırın tam önünde ağır iş makineleri ve kamyonlarla devam eden yol inşaatı, manastır yemekhane bölümündeki odacıklara ve etrafında bulunan kaya oluşumlarına büyük zararlar verdi.