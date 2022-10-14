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'Zaman değerlidir' dedi. Tarkan ne kadar işkolik olduğunu gösterdi

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacağı belli olan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar işkolik bir insan olduğunu gösterdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 21:58
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Tarkan konser öncesi yemek yerken çekilmiş fotoğrafına ne kadar işkolik olduğunu gösteren satırlar yazdı

'Zaman değerlidir' dedi. Tarkan ne kadar işkolik olduğunu gösterdi
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Özellikle pandemi döneminde sahnelerden ve sevenlerinden uzakta kalan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabından özlem dolu paylaşımlarda bulunan Tarkan, pandemi kısıtlamaları azaltıldıktan sonra seyircisiyle buluşmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Tarkan bu defa konser öncesi yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yemeğe uzun zaman ayırmadığını itiraf eden ve konser günlerinde kaybedecek zamanı olmadığını söyleyen Tarkan şu satırları yazdı:

"Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe yani. Zaman değerlidir konser günlerinde çünkü. İyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten... O yüzden ayrılamam sahneden işimiz bitmeden"

 

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