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Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Megastar Tarkan'da 9 Eylül İzmir'in Kurtluşu kapsamında İzmir'de konser veriyor. Konseri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 20:00
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 21:17
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Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın. İzmir'in kurtuluş programı

Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
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İzmir'in Kurtluşu'nun 100. yılında sahne alacak Tarkan'ın konserini canlı yayından takip edebilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı.Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü.

İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın vereceği konser için yeni yer belli oldu. Tarkan, sevenleriyle Gündoğdu Meydanı'nda buluşacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter sayfasından paylaşım yapan Tarkan, "Güzel İzmir, yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" ifadelerine yer verdi. Ardından bir paylaşım daha yapan Başkan Soyer, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye'yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi.

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