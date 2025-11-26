Karaborsa 150 bin TL

Tarkan’ın 6 yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği 8 konserin tüm biletleri en ucuzu 1500 TL, en pahalısı 12.600 TL’den satılarak tükendi. Karaborsa bilet fiyatı en son 200 bin TL’ye kadar çıktı.

Ne kadarı Tarkan’a kalacak?

Pop yıldızı, Volkswagen Arena’da, 16-31 Ocak arasında vereceği 8 konserde toplam 50 binin üzerinde kişiye seslenecek. Müzik yapımcıları “Tarkan bu konseri kendi şirketi üzerinden yapıyor, yani işin patronu. Masraflar çıktıktan sonra kalan payı alacak. Bu da milyonlar eder.”

Her gecenin maliyeti 10 milyon

Pop yıldızının 8 konseri için 300 kişilik bir ekip çalışacak. Yani küçük bir ekonomi yaratılacak dersek abartmış olmayız. Çünkü her bir konserin maliyeti salon kirası da dahil 10 milyon TL. 8 konser olduğuna göre; ortaya çıkan rakam 80 milyon TL. Sahne bile Tarkan için değiştirilip ’T’ şeklini alacak.

Hukuki yollara başvurdu

Biletix, karaborsayı önlemek için bir kişinin en fazla 4 bilet alabilmesi yönünde sistem geliştirdi. Ancak işe yaramadı. 19 Kasım’da bir bilet karaborsada 85 bin TL’yken, bugün 200 bin TL’ye çıktı. Tarkan karaborsayı engellemek için ekibine talimat verdi: “İhtar çekin, hukuki yollara başvuralım.”

Bazı ünlüler de davetiye peşinde

Sizce de sürekli telefon açıp mesaj çekip protokolde yer isteyen ünlü yok mudur?”… Olmaz mı? VIP bilet isteyen bazı ünlülerin eli boş kalmış. Çünkü Tarkan “Öncelik biletli seyircinin” diyormuş. Yine de özel davetlileri var. Biri de onu her konserinde en önden izleyen Cem Yılmaz…

Locada rekor fiyat

Ferit Şahenk’e ait olan Volkswagen Arena’da bir de 12 ve 16 kişilik 2 grup loca var. Bunlar da özel misafirler için satılıyor. Fiyatlar 150 bin ile 250 bin TL arasında. Tüm localar şimdiden satılmış.

O mesajları gördü ve…

Tarkan ve ekibi, ilk 4 günün biletlerinin bir saatte tükenip sistemin çöktüğünü haber alınca şaşırmışlar. Tarkan, kendisini etiketleyerek “Bilet alamadık”, “Sıradayız, önümüzde binlerce kişi var”, “Koltuk kapandı, kaçırdık” diye mesaj atanları görmüş. Bunun üzerine konser sayısını 8’e çıkarmaya karar vermiş. Bu arada Almanya’da olduğu için konser toplantılarını zoom’la yapıyor.

Papatya çayı içip çıkacak

Gelelim kulis isteklerine. Sadece papatya çayı, su, yıllardır vazgeçmediği mumları ve havlular. Kulisinin sade ve sessiz olmasını isteyen Tarkan dans da ettiği için konsere aç karnına çıkıyor. Konser öncesi de Tarabya’daki evi yerine yakın bir noktada seçtiği otelde kalmayı tercih ediyor.

Başka konserler de var

Tarkan, İstanbul’da uzatılması beklenen konser serisinin ardından Türkiye genelinde 7-8 kentte daha seyirciyle buluşacak. 31 Aralık gecesi ise 14 milyon TL ile rekor kıracağı Kıbrıs konseri var.

Bilet krizini yaşatacak güce nasıl kavuştu?

Tarkan’ı yırtık kotu, deri montu, ’Kıl Oldum’ şarkısıyla çıktığı günden bu yana takip ederim. Tam 33 yıl olmuş. Kariyerinde çok parlak günler de gördü, zor zamanlar da yaşadı. Onu eleştirdiğimiz, en sert soruları yönelttiğimiz zaman da aynıydı, bugün de öyle. Yani hep sakin, sıfır sinir ve panikten uzak bir hal. Müziğin, sahnelerin, starlık sisteminin hızla değiştiği bu zamanlarda popülerliğini görünmeyerek korudu. Kitlesiyle sadece konserlerde buluşup onlarla ortak bir duygu alanı yarattı. İşte bilet alırken sistemi çökertenler bu ortak duyguyu yeniden solumak isteyenler… Yıllar içinde milyonlarca albüm satmak, krizleri aşmak, bugün bilet sistemini çökertecek kadar ilgiyle karşılaşmak o piyasada kolay değil. Tarkan’ın seyircisi de biliyor ki, maksat sadece bir bilet değil.