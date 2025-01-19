Tarkan Suudi Arabistan’ı salladı. Yer yerinden oynadı

Joy Awards 2025, Türkiye'den katılım gösteren ünlüler ve Tarkan'ın muhteşem performansıyla dolu dolu bir gece oldu. Ödül töreni boyunca mor halıda şıklık yarışına giren ünlüler, ödüllerini alırken bir taraftan da unutulmaz anlar yaşadı.

TARKAN SUUDİ ARABİSTAN’I SALLADI

18 Ocak 2025 tarihinde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025 ödül töreni, sinema, dizi, müzik ve spor dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirdi. Türkiye'den de birçok ünlü ismin katıldığı gecede, Megastar Tarkan muhteşem bir performansla sahne alarak geceye damgasını vurdu. Tarkan, sahneye çıktığı anda izleyicileri büyüleyerek, "Kuzu Kuzu", "Dudu" ve "Geççek" gibi hit şarkılarını seslendirdi.

TÜRKİYE'DEN ÜNLÜ AKINI

Joy Awards, her sene olduğu gibi bu sene de sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini Riyad'da topladı. Türkiye'den Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Özge Özpirinçci gibi ünlüler ödül törenine katılım gösterdi.

JOY AWARDS NEDİR?

Joy Awards, her sene ocak ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştiriliyor. Sinema, dizi, müzik ve spor alanında öne çıkan isimlere ödüllerin verildiği gece, dünya çapında büyük bir ilgi görüyor.