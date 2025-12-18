Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, 16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da konser verecek. Konser biletleri dakikalar içerisinde tükenmişti. Tarkan geçen hafta çıkardığı yeni şarkısı Anılarla Yaşamak’ı yapay zeka ile hazırladı. Klipteki Aysel Gürel detayı dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait olan "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkıyı yapay zeka kullanarak klip çekti. Beyoğlu sokaklarında geçen klipte, şarkı sözlerini yazan Aysel Gürel'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı. "Anılarla Yaşamak" şarkısının düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.

'BU VİDEONUN YERİ BENDE ÖZEL'

Megastar, klibi sosyal medya hesabından "Bu videonun yeri ve anlamı bende özel oldu" sözleriyle paylaştı.

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Gönül Aysel Gürel (7 Şubat 1929, Sarayköy - 17 Şubat 2008, İstanbul), Türk söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar'ın annesi. Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak biliniyordu.

Hakim Ali Rıza Bey'in büyük kızı olarak doğdu. Babasının tayini nedeniyle ilkokulu ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi ise Erenköy Kız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu oldu. Bir tiyatro oyununda tanıştığı gazeteci Ahmet Vedat Akın ile evlendi. Verdiği bir röportajda Trabzon'dan Sivastopol'e yüzmeye kalktığını ve 8 kere boğulma tehlikesi atlattığını söyledi. Ertem Eğilmez'e bazı senaryo çalışmalarında yardımda bulundu. 2007 Aralık ayında akciğer kanseri'ne yakalandı. 2 ay sonra vefat etti.

'ANILARLA YAŞAMAK'IN SÖZLERİ

Beni terk edeceksen

Bana bunu söyleme

Bir gece ansızın git

Beni bırak öylece

Gözyaşlarım düşmesin

Elimdeki mendile

Geleceksin sanıp da

Bekleyeyim ümitle

Bir gece iki gece

Sonra bir hafta bir ay

Ben yılları maziye

Sen yarına doğru say

Anılarla yaşamak

Aşktan zorla alır pay

Hiç terk edilmiş olmam

Bunu gururuma say