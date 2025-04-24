Tarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldi

Ünlü Şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, annesinin ölümünden günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü Şarkıcı Tarkan'ın, Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Annesini toprağa veren Tarkan, annesinin ölümünden günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Annesi için bir veda mesajı paylaşan Tarkan, şunları söyledi:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.

Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim.

Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

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