Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı

Ünlü Şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabı üzerinden tahliye edilen gençlerle ilgili paylaşım yaptı.

Ünlü Şarkıcı Tarkan, sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan ve bugün serbest bırakılan gençlerle ilgili paylaşım yaptı.

tarkan2.jpg

Tarkan mesajında "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar." dedi.

Son Haberler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı
Apple’dan Trump’ı afallatacak vergi kurnazlığı! Öyle bir şey yaptılar ki...
Apple’dan Trump’ı afallatacak vergi kurnazlığı! Öyle bir şey yaptılar ki...
Trump'tan İsrail ve Hamas açıklaması: Rehineleri almaya yakınız
Trump'tan İsrail ve Hamas açıklaması: Rehineleri almaya yakınız
Biber acı mı tatlı mı anlamak artık çok kolay! Şeflerin uyguladığı 3 tüyo
Biber acı mı tatlı mı anlamak artık çok kolay! Şeflerin uyguladığı 3 tüyo
Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı
Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı