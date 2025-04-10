Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı

Ünlü Şarkıcı Tarkan, sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan ve bugün serbest bırakılan gençlerle ilgili paylaşım yaptı.

Tarkan mesajında "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar." dedi.