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Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı...

Tarkan, sosyal medya hesabından İzmir konseri hakkında paylaşım yaparak, "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı" dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 00:09
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Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı...

Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı...
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Şarkıcı Tarkan, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla verdiği konserin ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi" diyen Tarkan, paylaşımında şunları söyledi:

Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."

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