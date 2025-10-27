Bir dönem megastar Tarkan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen avukat ve sporcu Bilge Öztürk, Nişantaşı’nda bavuluyla dolaşırken görüntülendi.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 1

İstanbul’a işleri için gelen Öztürk, buradaki evi yerine otelde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 2

Uzun süredir kiteboard ile ilgilenen ve sörf okulları açan Bilge Öztürk önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 3

Hürriyet’ten Sait Durmaz’ın haberine göre, bavuluyla dolaşan Öztürk, “İstanbul’a etkinlikler için geldim. Sezonu kapatmak için Akyaka’ya geri döneceğim” dedi.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 4

“İstanbul’da evim var ama her yere yakın olmak için merkezi bir oteli tercih ettim” diyen Öztürk, “Sezon nasıl geçti?” sorusuna “Tatsızdı. Alaçatı’daki yangında okulum tamamen yandı. Ufak ufak toparladık ama” yanıtını verdi.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 5

Bilge Öztürk aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine “Görüştüğüm biri var” dedi. Daha önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile ilişki yaşayan Öztürk, yeni sevgilisinin de genç olmasıyla ilgili “Tercihlerimiz o yönde!” diye espri yaptı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 6

Özellikle kendinden genç birini aramadığını dile getiren Öztürk, “Bilerek ve isteyerek değil, çekim o şekilde oluyor” dedi ve bu konuda tepki almadığını söyledi: “Kadının yaşı büyük olduğunda dikkat çekiyor ama hiç tepki olmadı.”

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 7

KARIN KASLARI VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Bir davette çekilmiş fotoğrafındaki karın kaslarıyla sosyal medyada çok konuşulan Bilge Öztürk, o kareye çok sayıda mesaj geldiğini söyledi: “Sporla uğraşıyorum, 20’li yaşlarıma göre daha fitim. Kaslarıma sosyal medyada alevler atıyorlar, sırrını soranlar da oluyor.”

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 8

TARKAN VE DAREN GEREDE ERKAYA İLİŞKİLERİ

Megastar Tarkan ile 8 yıl süren ilişkisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bilge Öztürk, o dönemde sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 9

İkilinin ilişkisi boyunca birçok kez ayrılık ve barış haberleri gündeme gelmiş, ancak evlilik düşüncesi konusunda anlaşamadıkları için yollarını ayırmışlardı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 10

İlişkilerini dostane bir şekilde noktalayan ikilinin, yıllar sonra bir düğünde karşılaşıp Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile Öztürk'ü tanıştırdığı da konuşulmuştu.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 11

Tarkan'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 12

Aralarındaki 22 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını sık sık dile getiren çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündemden düşmemişti. Ancak geçen yılın sonunda Öztürk, bu ilişkisinin de sona erdiğini açıklamıştı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 13

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE KIRMIZI HALIDA

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinliğin kırmızı halısında objektiflere takıldı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 14

Verdiği kilolar, yenilenen saç rengi ve estetik dokunuşlarla değişen yüz hatlarıyla dikkat çeken Öztürk, adeta bambaşka biri haline geldi.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 15

Spor tarzıyla bilinen Öztürk'ün zarif kıyafeti ve özgüvenli tavırları, "geri döndü" yorumlarına neden oldu.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 16

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilge Öztürk 1978 yılında İstanbul''da dünyaya geldi. 3 kardeştir. Öztürk''ün babası eski güreşçilerdendir. Bilge Öztürk, çeşitli spor dallarıyla profesyonel olarak ilgileniyor.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 17

Ünlü isim, 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Milli sporcu olan Bilge Öztürk, açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri kiteboarda teşvik ediyor.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 18

Sporla ilgilenen Öztürk, aynı zamanda Avukatlık mesleğini icra ediyor.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 19

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 20

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 21

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 22

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 23

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 24

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 25

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 26

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bavuluyla Nişantaşı’nda görüntülendi: Yeni sevgili itirafı! - Resim : 27