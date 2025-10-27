Bir dönem megastar Tarkan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen avukat ve sporcu Bilge Öztürk, Nişantaşı’nda bavuluyla dolaşırken görüntülendi.

İstanbul’a işleri için gelen Öztürk, buradaki evi yerine otelde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzun süredir kiteboard ile ilgilenen ve sörf okulları açan Bilge Öztürk önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Hürriyet’ten Sait Durmaz’ın haberine göre, bavuluyla dolaşan Öztürk, “İstanbul’a etkinlikler için geldim. Sezonu kapatmak için Akyaka’ya geri döneceğim” dedi.

“İstanbul’da evim var ama her yere yakın olmak için merkezi bir oteli tercih ettim” diyen Öztürk, “Sezon nasıl geçti?” sorusuna “Tatsızdı. Alaçatı’daki yangında okulum tamamen yandı. Ufak ufak toparladık ama” yanıtını verdi.

Bilge Öztürk aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine “Görüştüğüm biri var” dedi. Daha önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile ilişki yaşayan Öztürk, yeni sevgilisinin de genç olmasıyla ilgili “Tercihlerimiz o yönde!” diye espri yaptı.

Özellikle kendinden genç birini aramadığını dile getiren Öztürk, “Bilerek ve isteyerek değil, çekim o şekilde oluyor” dedi ve bu konuda tepki almadığını söyledi: “Kadının yaşı büyük olduğunda dikkat çekiyor ama hiç tepki olmadı.”

KARIN KASLARI VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Bir davette çekilmiş fotoğrafındaki karın kaslarıyla sosyal medyada çok konuşulan Bilge Öztürk, o kareye çok sayıda mesaj geldiğini söyledi: “Sporla uğraşıyorum, 20’li yaşlarıma göre daha fitim. Kaslarıma sosyal medyada alevler atıyorlar, sırrını soranlar da oluyor.”

TARKAN VE DAREN GEREDE ERKAYA İLİŞKİLERİ

Megastar Tarkan ile 8 yıl süren ilişkisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bilge Öztürk, o dönemde sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

İkilinin ilişkisi boyunca birçok kez ayrılık ve barış haberleri gündeme gelmiş, ancak evlilik düşüncesi konusunda anlaşamadıkları için yollarını ayırmışlardı.

İlişkilerini dostane bir şekilde noktalayan ikilinin, yıllar sonra bir düğünde karşılaşıp Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile Öztürk'ü tanıştırdığı da konuşulmuştu.

Tarkan'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aralarındaki 22 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını sık sık dile getiren çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündemden düşmemişti. Ancak geçen yılın sonunda Öztürk, bu ilişkisinin de sona erdiğini açıklamıştı.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE KIRMIZI HALIDA

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinliğin kırmızı halısında objektiflere takıldı.

Verdiği kilolar, yenilenen saç rengi ve estetik dokunuşlarla değişen yüz hatlarıyla dikkat çeken Öztürk, adeta bambaşka biri haline geldi.

Spor tarzıyla bilinen Öztürk'ün zarif kıyafeti ve özgüvenli tavırları, "geri döndü" yorumlarına neden oldu.

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilge Öztürk 1978 yılında İstanbul''da dünyaya geldi. 3 kardeştir. Öztürk''ün babası eski güreşçilerdendir. Bilge Öztürk, çeşitli spor dallarıyla profesyonel olarak ilgileniyor.

Ünlü isim, 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Milli sporcu olan Bilge Öztürk, açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri kiteboarda teşvik ediyor.

Sporla ilgilenen Öztürk, aynı zamanda Avukatlık mesleğini icra ediyor.