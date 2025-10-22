Tarkan ile 8 yıl yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen Bilge Öztürk, o dönemde sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinliğin kırmızı halısında görüntülendi. Verdiği kilolar, yenilenen saç rengi ve estetik dokunuşlarla değişen yüz hatlarıyla dikkat çeken Öztürk, bambaşka biri oldu. Gören tanımakta zorluk çekti.

İkilinin ilişkisi boyunca birçok kez ayrılık ve barış haberleri gündeme gelmiş, ikili evlilik düşüncesi konusunda anlaşamadıkları için ayrılmışlardı.

EŞİ İLE TANIŞTIRMIŞTI

Öte yandan yıllar sonra bir düğünde karşılaşan ikili Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile tanışmıştı. Tarkan ile ayrıldıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamıştı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aralarındaki 22 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını söyleyen çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündemden düşmemişti. Geçen senenin sonunda Öztürk, bu ilişkisinin de sonlandırdığını açıklamıştı.

KIRMIZI HALIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinliğin kırmızı halısında objektiflere takılan Öztürk, verdiği kilolar, yenilenen saç rengi ve estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüşmüş.

Spor tarzıyla bilinen Öztürk'ün zarif kıyafeti ve özgüvenli tavırları, "geri döndü" yorumlarına neden oldu.