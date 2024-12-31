Tarkan'ın yeni yıl mesajına beğeni yağdı

Tarkan, 2025 yılı mesajında takipçilerine hoşa gitmeyen alışkanlıkları değiştirme tavsiyesinde bulunarak "Kuru kuru yeni yıldan medet ummayın" dedi.

Yeni yıla saatler kala Tarkan, sosyal medya platformu Instagram'dan yeni yıl mesajı olarak sevenlerine tavsiyelerde buludu. İngilizcesi paylaşım yapan Tarkan aynı mesajı Türkçe olarak da yaptı.

Tarkan 2025 yılı mesajında "Yeni bir yıl değil, yeni alışkanlıklarınız değiştirir sizi. Değiştirin hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınızı, yenileyin kendinizi. Kuru kuru yeni yıldan medet ummayın." ifadelerini kullandı.