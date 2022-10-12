Tarkan yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Alacağı ücret şoke etti

Megastar Tarkan’ın yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkacağı öğrenildi.
Geçen yılbaşı Mısır’da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs’ta karşılamak için masaya oturdu. Yılbaşı sahnesi için Megastar’ın 1 milyon Euro alacağı öğrenildi.
Daha önceki yıllarda da Kıbrıs’ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan’da hayranlarıyla bulaşacak. Tarkan’ı seyretmenin rakamı henüz açıklanmazken, Megastar’ın 18 milyon lirayla rekor kıracağı öngörülüyor.
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