Tarla anlaşmazlığında kan döküldü: Kardeşini ve eniştesini öldürdü

Kaynak: İHA
Tarla anlaşmazlığında kan döküldü: Kardeşini ve eniştesini öldürdü

Bartın’da bir ailede çıkan tarla anlaşmasında kan döküldü. Çıkan kavgada Mehmet Demirci kardeşini ve eniştesini öldürdü.

İddiaya göre, aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah(55) ve kız kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken Erhan Demirci de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı yeğen hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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