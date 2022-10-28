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Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişinin çapayla yolcu otobüsüne saldırması sonucu aracın camı kırıldı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:59
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Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı

Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı
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İHA - Olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişi Bülent Kayalı idaresindeki 45 D 0086 plakalı Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı özel halk otobüsüne çapayla saldırdı.

Saldırgan yolcu almak için durağa yanaşan otobüsün önce kaput tarafına vurdu. Daha sonra otobüsün diğer tarafına geçen saldırgan, elindeki çapayla otobüsün camlarına vurarak patlattı. Patlayan camlar, cam kenarında oturan iki kadın yolcunun ayaklarına düşerek hafif şekilde sıyrıklar oluşmasına neden oldu.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, şoför Bülent Kayalı durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Bülent Kayalı, “Yolcu almak için durağa yanaştığımda şahıs karşı taraftan elinde büyük bir çapayla geldi. Çapayla önce sağ tarafa vurdu. Ben durakta durunca tam yolcu binerken şahıs da sağ taraftan karşıdan gelerek cama vurdu. İçeride panik havası yaşandı. Bir kadının cam kırıklarından ayağında hafif sıyrıklar oldu. Şahıs şizofren hastasıymış. Onu öğrendik. Hemen polise ve kooperatife durumu bildirdim” dedi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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