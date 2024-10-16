Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı

Kaynak: İHA
Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı

Karaman'da tarla sürerken bir traktör aniden alev aldı. Kısa sürede alevler içinde kalan traktör demir yığınına döndü.

Karaman'da tarla sürerken alev alan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Göztepe köyü yakınlarında bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E., tarlasını sürdüğü traktörü bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Hüseyin E., yanan traktörünü kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan traktörü kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü. Traktörün neden yandığı araştırılıyor.

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