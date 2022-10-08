﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek 'Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak' dedi.