Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı

Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı
Kaynak: DHA

Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde, 8 bin tarım işçisiyle hasat başlarken, tarlada 45-50 lira arasında fiyatlandırılan sarımsak, tüketiciye ise 100 liradan satılıyor.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 1

20 bin dönüm alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü oluşu ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 30 bin ton rekolte beklenirken, eylül ayında ekimi yapılan sarımsak hasadı, mayıs ayı sonunda başlayıp 2 ay sürüyor.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 2

Hasatta, Gaziantep ve çevre illerden gelen 8 bin tarım işçisi istihdam ediliyor.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 3

Hasada katılan işçiler, sabah erken saatlerde başlattıkları hasatta, tarladan toplanan sarımsakları önce küme halinde bir araya getirip, saplarını keserek kasalara dolduruyor.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 4

Tarım işçileri, topladıkları sarımsak kilosuna göre günlük 500 ile 1200 TL arasında kazanç sağlıyor.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 5

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan sarımsağın tarladan ucuz alındığını ancak üreticiye yüzde yüz farkla ulaştığını ifade etti.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 6

Şu anda sarımsağın tarlada 45 ile 50 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Altun, tüketicinin ise ürünü marketlerden 100 TL'den alabildiğini belirtti.

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına kooperatif kurduklarını ve aracı sistemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Altun, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha iyi. Hem rekoltemiz yüksek hem de geçen yıla göre fiyatlarımız iyi. Ancak, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı yüzde 100 civarında. Tüketici ile üretici arasındaki bu fiyat farkını kapatabilmek için aracıların sonlandırılması gerekiyor. Bunun için de kooperatif kurduk. Şu anda işleme ve paketleme tesisi oluşturuyoruz. Bunu da tamamladığımızda çiftçimizin sarımsağını alıp, işleyip paketleyerek tüketiciye direkt olarak ulaştıracağız. Aracı olmadan yapacağımız bu işlem ile üretici sarımsağı ucuza satmaktan, vatandaş ise pahalıya tüketmekten kurtulacak" dedi.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 7

Altun, sarımsak üretiminin zahmetli bir iş olduğunu ve hasat döneminde 8 bin işçiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 8

Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin Araban ilçesinden karşılandığını ve hasadı yapılan sarımsakların aynı zamanda birçok ülkeye ihraç edildiğini de değinen Altun, “Sarımsak hasadı döneminde ilçemizde 8 bin tarım işçisi çalışıyor. Çevre illerden çok sayıda işçi geliyor ve bu kişilere geçici de olsa istihdam kaynağı oluyoruz. Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22’sini Araban ilçemizde yapıyoruz. Bölgemizin sıcak olması sarımsağın lezzetini ve dayanıklılık sürecini arttırıyor. Serin alanlarda 1 yıl boyunca muhafaza edilebilen sarımsağımız aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor" diye konuştu.

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Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı 9

Araban sarımsağının lezzeti ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edildiğini anlatan Arslan, “Girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürünün tarlada ucuza gitmesi en büyük problemimiz. Bunun için bakanlığın sarımsak üreticilerine daha fazla destek olmalarını istiyoruz, Çünkü sarımsak, eylül ayında ekilip, mayıs ayı sonunda toplanıyor. 9 aylık uzun ve meşakkatli bir üretim sürecinden sonra sarımsak hasadı yapılabiliyor" açıklamasında bulundu.

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