Tarlada 50 markette 100 lira! 8 bin işçiyle hasadı başladı

Şu anda sarımsağın tarlada 45 ile 50 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Altun, tüketicinin ise ürünü marketlerden 100 TL'den alabildiğini belirtti.

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına kooperatif kurduklarını ve aracı sistemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Altun, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha iyi. Hem rekoltemiz yüksek hem de geçen yıla göre fiyatlarımız iyi. Ancak, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı yüzde 100 civarında. Tüketici ile üretici arasındaki bu fiyat farkını kapatabilmek için aracıların sonlandırılması gerekiyor. Bunun için de kooperatif kurduk. Şu anda işleme ve paketleme tesisi oluşturuyoruz. Bunu da tamamladığımızda çiftçimizin sarımsağını alıp, işleyip paketleyerek tüketiciye direkt olarak ulaştıracağız. Aracı olmadan yapacağımız bu işlem ile üretici sarımsağı ucuza satmaktan, vatandaş ise pahalıya tüketmekten kurtulacak" dedi.