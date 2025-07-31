Tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Osmancık ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık bölgeye yayılan alevler söndürüldü.

Kumbaba köyü Çatal Mahallesi'ndeki bir ekili alanda sebebi henüz anlaşılamayan bir yangın patlak verdi.

Alarm üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye güçleri yönlendirildi.

Osmancık Belediyesi'nin yanısıra Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum, Dodurga, Laçin, Kargı ve Merzifon belediyelerinin itfaiye birimleri yangına karşı mücadele etti.

Hızla ormanlık alana atlayan yangın, bölge sakinlerinin de yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Sefa Özoğlu da yangın mahallinde gözlemlerde bulundu.