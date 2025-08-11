Tarlada çıkan yangın ormanlık alana doğru ilerliyor

Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren köyü yakınlarındaki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerliyor.

Enez ilçesi Büyükevren köyü yakınlarındaki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana doğru ilerliyor.

Alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Keşan ve Enez itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Gülçavuş'taki yazlık evlerin de bulunduğu bölgede Keşan Orman İşletmesi'ne bağlı 2 helikopterle havadan da söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının yazlık evlere yaklaşmasına rağmen şu an için can ve mal kaybı tehlikesi bulunmazken, yoğun duman nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

