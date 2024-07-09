Tarlada ekili buğdayı çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada ekili buğdayı çaldılar

Konya’da hırsızlar tarlada ekili olan ve değeri 30 bin lirayı bulan buğdayı çaldı. Tarlanın sahibi olan çiftçi gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim sınırları içerisindeki tarlasına buğday eken ve yetişen mahsulü kaldırmaya hazırlanan çiftçi, önceki gün ekili alanına geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Kendisinden habersiz bir yıllık emeği olan mahsulünün tarlasından biçilip kaldırıldığını gören çiftçi, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderek tarlasından ürününün çalındığı iddiasıyla ihbarda bulunarak olayın fail ya da faillerinin yakalanmasını istedi.

Jandarma ekiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Tarlada incelemede bulunan ekipler, tarlaya yürüyerek gelen şüphelilerin ekinleri ezdiğini tespit etti. Tarlasındaki ürünü çalınan çiftçi, bölgede ziraat odasına kayıtlı olmadan kaçak olarak çalışan biçerdöverlerin de mevcut olduğunu savunurken, bunların tespit edilip işlem yapılması halinde bu tür olayların da önüne geçilebileceğini söyledi

Olayda, 6 bin metrekarelik alandaki buğday mahsulünün çalınmasından dolayı yaklaşık 30 bin lira maddi zararın söz konusu olduğu belirtildi.

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