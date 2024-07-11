Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı

Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Şifa deposu yaban mersininin hasat dönemi başladı. Şifa kaynağının kilosu 400 TL'den satılıyor.

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Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı 1

Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl’ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı. İlk olarak 10 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Kırsal Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni mavi yemiş tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Bugün İnegöl’de 20 kırsal mahallede toplam bin 500 dekar alanda üretimi yapılan mavi yemiş üreticiler için önemli bir gelir kapısı oldu.

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Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı 2

HER GEÇEN YIL EKİMİ VE ÜRETİMİ ARTIYOR

Yaban mersini tarlalarında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaban mersini İnegöl için yeni ve kıymetli bir ürün. Şehrimizde bir 10 yıllık geçmişi var Yaban mersininin. Şu an Tuzla köyümüzdeyiz, burası İnegöl’ümüzün 1100 rakımlı bir köyü. Burada tamamen organik tarım yapılıyor. Daha önce Yaban mersini şehrimizde yetiştirilen bir ürün değildi. Mavi Yemiş olarak aslında bunu ifade etmemiz lazım. Çünkü tescili de bu yönde. Önder çiftçilerimizin denemeleriyle burada ilk ekilişler başladı. Sonrasında bizler de tüm paydaşlarımızla; belediyelerimiz, Tarım Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız, üniversitelerimizin destek ve katkılarıyla bu alanlara katkı sağlamaya çalıştık. Her geçen yıl da artık üretim artmaya devam ediyor. Tabi çiftçilerimiz gerçekten bu ürünlerimizin bakımlarını yapıyor, ilaç verilmiyor. Yaban mersini yüksek rakımlı yerlerde ve ph değeri yüksek alanlarda yetiştiriliyor. Bugün gerçekten çok büyük katma değer oluşturmaya başladı. Geçmiş yıllarda 6 ton, 30 ton gibi rakamlar konuşulurken bu yıl artık 100 ton verim bekliyoruz. Tarlalarda fidanlarımızın gelişimi ve büyümesiyle rekolte de artıyor” dedi.

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Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı 3

NEDEN YABAN MERSİNİ TÜKETİLMELİ?

Yaban mersini, sağlığımız için oldukça faydalı bir meyve olarak bilinir. Antioksidan özellikleri ile öne çıkan bu meyve, birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Peki, neden yaban mersini tüketmeliyiz?

1. Antioksidan Zenginliği: Yaban mersini, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşan ve hücrelerimizi koruyan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bu özellikleri sayesinde kanser, kalp hastalıkları ve yaşlanma gibi birçok hastalığın riskini azaltabilir.

2. Sindirim Sağlığı: Yaban mersini, içerdiği yüksek lif oranı ile sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lifli besinlerin tüketilmesi, kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine ve bağırsak sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

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Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı 4

3. Düşük Kalori, Yüksek Besin Değeri: Yaban mersini, düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir tercihtir. İçerdiği doğal şeker sayesinde tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamak mümkündür.

4. Kalp Sağlığı: Yaban mersini, kan basıncını düzenlemeye ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bileşikler içerir. Bu sayede kalp sağlığını korur ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

5. Beyin Fonksiyonları: Antioksidanlar ve diğer besin maddeleri, beynin sağlıklı kalmasına ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Düzenli yaban mersini tüketimi, hafızayı güçlendirebilir ve genel beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

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Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı 5
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