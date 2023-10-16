Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki Mehmet Sıddık Gültekin, çarşı camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KAYNAK: İHA
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, İbrahim Aktaş’a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin oğlu Mehmet Sıddık Gültekin’in yerde hareketsiz yattığı görüldü.

aw054308-02.jpg Ailesi tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Öte yandan, Mehmet Sıddık Gültekin cenazesi Bayramiç’te çarşı camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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