Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da tarlada uyuyan çocuğun üzerinden kamyon geçti. Olay sonrası 6 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda, tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından tabanca ile vurulan kamyon sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli’nin Karayahşi Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, tarlanın bir kenarında uyudu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri geri giderken uyuyan çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından minik Ayşenur’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ŞOFÖR TABANCAYLA VURULDU

Olay sonrası çocuğun yakınları da kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i tabanca ile vurup yaraladı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i vuran kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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