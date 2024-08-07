Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28) tutuklandı.

Olayın detayları

Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanındaki Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyuyordu. Şükrü Erdem, 35 BNR 822 plakalı kamyonuyla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför Öldürüldü

Kaza sonrası öfkelenen Ayşenur'un yakınları, kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yaralı Erdem, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya ve E.K.'yi (34) gözaltına aldı. Cemal Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazeler toprağa verildi

Kamyonun altında kalarak ölen Ayşenur Toprak, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde defnedildi. Öldürülen kamyon şoförü Şükrü Erdem'in cenazesi ise İzmir'in Torbalı ilçesine götürülerek toprağa verildi.