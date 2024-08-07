Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

Kaynak: DHA
Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun geri manevra yaparken üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın ölümü sonrası şoför Şükrü Erdem'in (63) yakınları tarafından tabancayla vurulup öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28) tutuklandı.

Olayın detayları

Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanındaki Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyuyordu. Şükrü Erdem, 35 BNR 822 plakalı kamyonuyla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför Öldürüldü

Kaza sonrası öfkelenen Ayşenur'un yakınları, kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yaralı Erdem, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya ve E.K.'yi (34) gözaltına aldı. Cemal Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazeler toprağa verildi

Kamyonun altında kalarak ölen Ayşenur Toprak, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde defnedildi. Öldürülen kamyon şoförü Şükrü Erdem'in cenazesi ise İzmir'in Torbalı ilçesine götürülerek toprağa verildi.

91099-3.jpg

91099-1.jpg

91099.jpg

91099-2.jpg

Son Haberler
Mağfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Tehlikeli bir dönem Gündem
Mağfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Tehlikeli bir dönem
Kardeşinin mezarı başında intihar etti Gündem
Kardeşinin mezarı başında intihar etti
Mersin’de Göksu Irmağı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti Yerel Haberler
Mersin’de Göksu Irmağı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti
Zehra Güneş'in Atatürk sözleri gündem oldu Spor
Zehra Güneş'in Atatürk sözleri gündem oldu
Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması Gündem
Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması
Giovanni Guidetti istifa etti Spor
Giovanni Guidetti istifa etti
İsrail'in alıkoyduğu Filistinli cerrah, gördüğü işkenceleri anlattı Dünya
İsrail'in alıkoyduğu Filistinli cerrah, gördüğü işkenceleri anlattı