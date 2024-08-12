Tarlada yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu. Anne ve babası bulundu. Anne 15, baba 16 yaşında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu. Anne ve babası bulundu. Anne 15, baba 16 yaşında

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bir mısır tarlasında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeğin annesi ve babası olduğu belirlenen 15 ve 16 yaşlarındaki iki genç gözaltına alındı.

İrfanlı Mahallesi’nde mısır tarlasında gezen A.Ş., bebek sesi duydu ve hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının hala üzerinde olduğunu ve güneşten etkilendiğini tespit etti. İlk müdahalenin ardından bebek, hızla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KORKTUĞU İÇİN BEBEĞİ TARLAYA BIRAKMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin 15 yaşındaki A.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesinde bebeğin babası olan 16 yaşındaki İ.B.C.'nin kendisine istismarda bulunduğunu ve korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını söyledi.

BEBEĞİN BABASI TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak İ.B.C. ile birlikte M.Y. ve H.S.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine İ.B.C. tekrar gözaltına alındı ve hakimlikçe tutuklandı.

Bebek, hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

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