Tarladaki kadın cesedinin sırrı çözüldü! Jandarmadan film gibi takip

Düzenleme: Kaynak: AA

Edirne’de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş yatan bir kadın cesedi şok etkisi yarattı. Jandarma olay yerinde yapmış olduğu çalışmada bazı delilleri ele geçirdi. Delilerin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma şüpheliyi Osmaniye’de yakalandı. Şüphelinin jandarma suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi.

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

edirne2.jpg

edirne4.jpg

kadin.jpg

kadin1.jpg

kadin2.jpg

edirne3.jpg

Son Haberler
Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı
Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı
Tatil yerine eylem yaptılar! Turistler Bodrum’da resepsiyon bastı
Tatil yerine eylem yaptılar! Turistler Bodrum’da resepsiyon bastı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den çiftçiye destek: O kaynak Türk çiftçisine yönlendirilmelidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den çiftçiye destek: O kaynak Türk çiftçisine yönlendirilmelidir
Yazlık patates üreticisi dertli: Çiftçi umutla ekiyor, yıl sonunda hüsrana uğruyor!
Yazlık patates üreticisi dertli: Çiftçi umutla ekiyor, yıl sonunda hüsrana uğruyor!
Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım bomba gibi geliyor
Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım bomba gibi geliyor