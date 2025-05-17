Tarladan dönen çiftçi öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tarladan dönen çiftçi öldürüldü

Kastamonu’da tarladan evine dönen çiftçi köyün girişinde öldürüldü. Jandarma kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde Necati A. (61), Sinan Abak (33) ve eşi Kadriye Abak'ı (31) traktörle tarladan döndükleri sırada köyün girişinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Sinan Abak ve Kadriye Abak çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde Necati A. ile karşılaştı. Necati A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak ve yanındaki eşi Kadriye Abak'a, tabanca ile ateş etti. Abak çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, Necati A. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cesetleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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