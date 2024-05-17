Tarlasına traktörüyle Gazze yazan çiftçi gündem oldu

Kahramanmaraş’ta yaşayan çiftçi Mustafa Uludağ, Filistinlilere yapılan zulme dikkat çekmek amacıyla tarlasına anlamlı bir mesaj bıraktı. Hem Amasya Akyazı köyündeki hem de Kahramanmaraş’taki tarlalarını sürerken aklına Filistinliler gelen Uludağ, oğlunun ismi ve babasının lakabının yanı sıra traktörle ‘Gazze’ yazdı.

Mustafa Uludağ, Gazze'ye yapılan zulmün bir gün mutlaka hesabının sorulacağını belirterek, “Tarlama oğlumun, gelinimin ismini yazdım, bir başka tarlaya kalp yaptım, bir başka tarlaya babamın lakabını yazdım. Bu tarlaya da traktörüm ile Gazze yazdım. Gazze yalnız değil, yüreğimiz çok yanıyor, bunun hesabı elbet bir gün sorulacak. Kimse bir şey yapamıyor, gözümüzün önünde soykırım yapılıyor. Allah yardımcıları olsun. Elbet bunun bir günahı vebali vardır. Siyonist İsrail bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Gazze sizinleyiz” dedi.