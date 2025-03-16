Tarlasını sulamaya giden adam kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlasını sulamaya giden adam kalp krizi geçirdi

Osmaniye'de sabah saatlerinde buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki şahı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de sabah saatlerinde buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki şahı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait buğday tarlasını sabah saatlerinde sulamaya giden İsmail Dombaloğlu'nin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, tarlaya giderek arama yaptı. Tarlaya vardıklarında Dombaloğlu'nu yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Dombaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Dombaloğlu'nun cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Haberler
AKP'nin moralini yerle bir eden anket! Kimse tahmin etmiyordu…
AKP'nin moralini yerle bir eden anket! Kimse tahmin etmiyordu…
Ümit Karan Fenerbahçe beraberliğini böyle kutladı!
Ümit Karan Fenerbahçe beraberliğini böyle kutladı!
Ahmet Çakar "Belki de bu akşam lig bitti"
Ahmet Çakar "Belki de bu akşam lig bitti"
Bakan Bayraktar, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Bakan Bayraktar, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Kastamonu’da traktör kazası. 1 ölü
Kastamonu’da traktör kazası. 1 ölü