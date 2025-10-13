Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı.

A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü A.Ç. ile diğer yolcu Mustafa E. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derinkuyu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mustafa E., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.Ç.’nin tedavisi ise Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.