Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçesi arasında hafif ticari araç ile otomobilin yoldan çıkarak tarlaya girdiği kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Cizre ilçesi arasında meydana geldi. Ceylan köyü mevkisine gelen 34 KM 9895 plakalı hafif ticari araç ile yabancı plakalı otomobil, birbirine çarpmamak için sürücülerinin yaptığı manevranın ardından yoldan çıkarak tarlaya girdi. Her iki aracın sürücüsü de yara almadan kendi imkanları ile araçtan çıktı.



Araçlarda hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.