Tarlaya uçan otomobil şok etti! Araçta can pazarı yaşandı!

Kaynak: İHA
Tarlaya uçan otomobil şok etti! Araçta can pazarı yaşandı!

Batman Gercüş’te virajı alamayan otomobil takla atıp hurdaya döndü. Sürücü Gaffar S. ile iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak tarlaya uçarak takla attı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Gaffar S. (21) ile otomobilde bulunan Mehmet Sultan T. (28) ve Yüksel K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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