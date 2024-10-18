Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

TARSUS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA ESAS NO: 2016/146 Esas

KARAR NO : 2023/747Karar

Karşılıksızyararlanma suçundan sanık Aladdin Şeyh AHMED 'e açılan kamu davasınınyapılan yargılaması sonunda:

HÜKÜM :

Her ne kadar Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan TCK'nun 163/3 maddesi gereğince kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suç bakımından cezanın üst sınırı itibariyle aynı Kanunun TCK66/1-e, 66/5 ve67/4maddesinde belirtilen sekiz yıllık asli ve 12 yıllık uzamış zamanaşımına tabi olduğu, incelenen kovuşturma ve soruşturma evrakları itibariyle olağan zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, karar verilmiştir. KatılanToroslarElektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekiliAv. Murat ALTINDERE, 03/11/2023 tarihli dilekçe ile mahkememiz kararını istinaf etmiş olup, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Tüm aramalara rağmen bulunamayan Sanık Aladdin Şeyh AHMED'e ( Mahmud oğlu 01/02/1983 Suriye D.Lu)kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.