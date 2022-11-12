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CHP'li belediye başkanına saldırı girişimi. Küfürler savurarak meclis kürsüsüne yürüdüler

Tarsus Belediye Meclis Salonu’nda, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler, meclis kürsüsüne yürüyerek Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a ağır hakaret ve küfürle saldırı girişiminde bulundu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:45
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırı girişimi

CHP'li belediye başkanına saldırı girişimi. Küfürler savurarak meclis kürsüsüne yürüdüler
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İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve hak sahipleri ile TESKİ Yönetim Kurulu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın vatandaşların soru ve taleplerini dinlemek üzere hazır bulunduğu toplantı sırasında iddiaya göre, hak sahibi olmayan katılımcılardan biri, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine salondan dışarıya davet edilen şahıs, bağırarak tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine Tarsus Belediyesi güvenlik personelinin kendisini dışarıya çıkarmak istemesinin ardından kürsüye doğru yürüyerek Başkan Bozdoğan'a saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine toplantı sonlandırıldı. Olay sırasında salonun kapı ve camlarının kırıldığı belirtildi.

"TOPLANTIYI PROVOKE ETMEYE GELMİŞLERDİ"

Tarsus Belediyesi, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Şu an, bir kamu bilgilendirme toplantısına, halkı galeyana getirmek isteyen ve İsmetpaşa Mahallesi’nde hak sahibi olmayan yabancı kişileri toplantıya getirerek ‘organize bir şekilde kamuoyu huzurunu kaçırmaya yönelik’ davranışlar sergileyen, ‘kamu malına zarar veren’, çeşitli küfür ve iftiralarla Tarsus Belediye Başkanı ve Başkanlığı’na hakaretler yağdıran kişi ve kişiler hakkında, tüm video kayıtları, görsel materyaller ve ses kayıtları ile birlikte Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmek suretiyle, ilgili mercilere kurum avukatlarımız aracılığıyla şikayette bulunulmuştur.

“BU TARZ ORGANİZE SALDIRILAR DÜZENLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Şirket bilgilerini paylaşmaktan/ifşa etmekten hakkında hukuki işlemler başlatılan kişi ve kişilerin, İsmetpaşa halkını galeyana getirmesine, toplum düzenini bozmasına, kentsel dönüşüm projelerimize ‘organize’ saldırılar düzenlenmesine müsaade etmeyeceğimizi, bu kişilerin ‘toplum algısını yönlendirme çabalarını’ ve bu çabalarını ‘sonuca giden her yol mübahtır’ anlayışıyla kuvvetlendirmelerini sükunetle izliyor, ‘aşağılık pazarlıkların’ içinde olmayacağımızı bir kez daha bilgilerinize sunuyoruz.”

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