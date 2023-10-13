TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01



I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’ de belirtilen taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI

Kiraya verilecek taşınmazların; mahallesi, adresi, niteliği, alanı, ilk yıl tahmin edilen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati aşağıdadır.

Sıra

No

Mahalle

Adres Niteliği Kiraya VerilecekAlan (m²)

İlk Yıl Tahmin Edilen Bedel

(KDV HARİÇ)





Geçici

Teminat

İhale

Tarihi İhale Saati 1 FERAHİM ŞALVUZ MAHALLESİ (Fevzi Çakmak Mah. 3997 ada 1 parsel) SAİT POLAT BULVARI NO:347A ASFALT ŞANTİYESİ 19.222,70 2.500,000,00 225.000,00 25/10/2023 11:00 2 BOLATLI MAHALLESİ BOLATLI SOKAK NO:459A BAZ İSTASYONU 56,00 36.000,00 3.240,00 25/10/2023 11:05 3 KIRKLARSIRTI MAHALLESİ (Yeni Mah. 2601 ada 2 parsel) KASIM EKENLER BULVARI NO:146/1A BAZ İSTASYONU 20,00 36.000,00 3.240,00 25/10/2023 11:10 4 YENİCE MAHALLESİ ÇİÇEKLİ CADDESİ NO:6/1 BAZ İSTASYONU 85,00 36.000,00 3.240,00 25/10/2023 11:15 5 ŞEHİTLERTEPESİ MAHALLESİ KASIM EKENLER BULVARI NO:172/3A ATM YERİ 5,00 40.000,00 3.600,00 25/10/2023 11:20 6 ANIT MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:109/1A ATM YERİ 5,00 40.000,00 3.600,00 25/10/2023 11:25 7 ALTAYLILAR MAHALLESİ GAZİPAŞA BULVARI NO:143/1A ATM YERİ 5,00 40.000,00 3.600,00 25/10/2023 11:30



MADDE 3- İHALE GÜNÜ- SAATİ VE YERİ

Taşınmazlara ait kiralama ihalesi 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.

MADDE 4- İHALE USULÜ

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.

MADDE 5- KİRA SÜRESİ VE SONRAKİ YILLAR KİRA BEDELLERİ

Kira süresi, taşınmazın yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren başlar ve süresi 3 (üç) yıldır.

İlk yıldan sonraki ikinci ve üçüncü yıl kira bedelleri, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

MADDE 6-TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ VE GEÇİÇİ TEMİNAT

Madde 2’deki tabloda belirtilen tahmin edilen bedel ilk yıla ait olup, yıllık kira bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır. Geçici teminat miktarı taşınmazın kiraya verileceği toplam süreye tekabül eden kira bedeli üzerinden hesaplanmıştır.

İhaleye girecek olan istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesindeki TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında, katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, adresi ve ihaleye katılacak olan kişinin T.C. kimlik numarası veya Tüzel Kişiliğin vergi numarası yazılması zorunludur.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş, katılmak istenilen ihalenin ve katılımcının bilgileri yazılı, iki yetkili tarafından onaylanmış, şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ Banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.

MADDE 7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılacak olan tüm katılımcıların;

İhale katılım dilekçesi, İkametgâh İlmühaberi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı, Şartname bedeli ödeme makbuzu ya da dekontunun aslı, Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan, Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;

7.1- Gerçek kişilerde, 7 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,

b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

7.2- Tüzel kişilerde, 7 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Özel hukuk tüzel kişileri, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,

b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 7 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir belge,

b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin, noterden alınmış imza beyannamesi,

7.4- Ortak girişim olması halinde, 7 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

b) 7 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7.5- Tabloda belirtilen listede 2.3.4. Sırada bulunan Baz İstasyonları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınan Güvenlik Sertifikası olmak zorundadır.

7.6- Tabloda belirtilen listede 5.6.7. Sırada bulunan ATM yeri için; Bankacılık işi yapan kurumların bağlı oldukları Ticaret Odasından yılı içinde alınmış faaliyet belgesi olmak zorundadır.

7.7- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 400,00 TL olup, Şartname bedeli, Tarsus Belediye Başkanlığının, Ziraat Bankası Makam Şubesindeki TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, Şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontu veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, adresi ve ihaleye katılacak olan kişinin T.C. kimlik numarası veya Tüzel Kişiliğin vergi numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.

7.8-Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.

7.9-İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

7.10- 25/10/2023 tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 24/10/2023 Salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7.11-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

İlan olunur.











