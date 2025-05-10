Tarsus Belediyesi’nden emeklilere sağlıklı yaşam desteği

Kaynak: İHA
Tarsus Belediyesi’nden emeklilere sağlıklı yaşam desteği

Tarsus Belediyesi, "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla Emekli Evi’nde düzenlediği etkinlikle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Etkinlikte emekliler, kendi yaş gruplarına uygun egzersizlerle sağlıklı yaşamanın yollarını öğrendi.

Tarsus Belediyesi, "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla Emekli Evi’nde fizyoterapist eşliğinde günlük aktivite egzersizleri gerçekleştirdi. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda katılımcılara bilgi verilen etkinlikte emekliler hem hareket etti hem de bilinçlendi.

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle, katılımcıların aktif yaşam alışkanlıklarını güçlendirmeleri hedeflendi. Etkinlikte ayrıca, belediyeye bağlı diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel beslenme ilkeleri, yaşa bağlı besin ihtiyaçları ve su tüketiminin önemi gibi konularda paylaşımlarda bulunuldu.

Tarsus Belediyesi’nden emeklilere sağlıklı yaşam desteği

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