Tarsus Belediyesi'nden Gaziler Mahallesi'ne yeni yeşil alan

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, hizmet odaklı bir belediye olduklarını vurgulayarak, “Gaziler Mahallemize kazandırdığımız park ve yeşil alanın hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel bir söz var. 'Yaygın söz doğrudan iyidir' diye bir tabir gelişmiş bu ülkede. Göreve geldiğimizde 213 milyon TL’lik bir bütçeye sahip olan belediyeden şimdi 2 milyar 200 milyon TL’ye ulaşan bir Tarsus Belediyesi. Bu bütçeyi halkım için hizmet yaparak kullanıyorum" diye konuştu.

“NE KAZANILIYOR, NE YAPILIYORSA OLDUĞU GİBİ HALKIN PARASINI HALKA YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tarsus Belediyesi’nin her güne bir açılış yaparak yenilikler getirdiğine değinen Bozdoğan, şöyle devam etti:

“Artık bizim bir mottomuz var 'Her gün 1 açılış'. Bu belediye bunu yapar. Niye yapar, çalmayan çırpmayan bir belediye var artık. Birilerine peşkeş çekilmiyor. Ne kazanılıyor, ne yapılıyorsa olduğu gibi halkın parasını halka yansıtmaya çalışıyoruz. Düşünün bir belediye artık hastane yapıyor. Bir belediye, meydanı olmayan kente meydanı yapıyor. Bir tanede değil, 3 tane yapıyor. Neden çok rahat bir şekilde bunları konuşuyorum. Çünkü bu para sizin paranız. Rahatlıkla bu hizmetlerin hepsi açılış şeklinde ortaya konuyor. Hiç kimse ne Ankara, ne Mersin ne de Ankara Tarsus’taki hizmetlerin önünü kesemez. Benim ekibim, memurum, işçim sabahlara kadar çalışıyor.”

“BENİM EN BÜYÜK İSTEĞİM BU KENTTE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK”

Tarsus’ta çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Bozdoğan, “Az sonrada kentte yapımı devam eden projeleri gezeceğim. Ve en kısa zamanda da buranın açılışları olacak. Özellikle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Kendileri geldiler. Tarsus Belediyesi olarak mahalleme bunları yapın dediler. Keşke daha çok yerimiz olsa daha çok yerler yapsak. Benim en büyük isteğim bu kentte kentsel dönüşümü bir an önce bitirmek” dedi.

Gaziler Mahalle Muhtarı Çiğdem Ekici ise mahallesine kazandırılan yeşil alan ve park için Başkan Bozdoğan’a teşekkürlerini iletti.