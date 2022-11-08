Tarsus kazısında ne oldu, neden gündem oldu? Tarsus kazısı arkeologları ne dedi?

Mersin Tarsus’taki kazı yıllardır gizemini korumaya devam ediyor. Tarsus kazısı iddiaları yıllarca birbirini kovaladı. Tarsus kazısında yer altı şehri bulundu diyen de oldu, hazine çıktı diyende. Hatta Tarsus kazısı gizemli bir boyutlar arası kapıya açıldı diyenler bile oldu.

"TARSUS KAZISINDA ÇALIŞTIK"

Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

TARSUS KAZISINDA NE ÇIKTI?

Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde:

"Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış.

TARSUS KAZISINDA NE VAR?

Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz."