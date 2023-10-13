Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine ait yemeklerden yapmalarını istedi ve bu yemek çeşitlerinden biri de sarımsaklı Mersin yöresine ait Tarsus fındık lahmacunu oldu. Peki, Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?