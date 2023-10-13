Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine ait yemeklerden yapmalarını istedi ve bu yemek çeşitlerinden biri de sarımsaklı Mersin yöresine ait Tarsus fındık lahmacunu oldu. Peki, Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Mersin yöresine ait Tarsus fındık lahmacununu her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası Tarsus lahmacunu tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Tarsus lahmacun nasıl yapılır? MasterChef All Star Tarsus fındık lahmacun tarifi için malzemeler neler?

İşte Tarsus lahmacun tarifini sizler için derledik…

TARSUS LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım paket yaş maya

- 4 bardak un

- Yarım çay bardağı sıvı yağı

- Yarım çay bardağı süt

- Tuz aldığı kadar su

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Tarsus lahmacunu harcı için :

- 200 gram kıyma

- 3 domates

- Yarım demet kıyılmış maydanoz

- 2 kuru soğan

- 2 kaşık salça

- 1 kutu domates püresi

- Tuz, karabiber, sıvı yağ

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TARSUS LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Karıştırma kabına unu koyup ortasını havuz şekline getirin. Mayayı, sıvı yağını ve sütü koyup mayayı eritin. Unun üzerine tuzu serpip su ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamında yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp mayalanmaya bırakın. Bu arada harcı hazırlayın.

Kıymayı kaba alın. Domatesi ve soğanı üzerine rendeleyin. Kıyılmış maydanozu, salça, tuz, karabiber ve sıvı yağını ilave edip karıştırın.

Harcın sürülebilme kıvamında olması için 1 kutu domates püresi ilave ediyoruz.

Çay bardağı altı büyüklüğünde bezeleri açıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Üzerlerine harçtan sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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